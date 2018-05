Zugausfälle auf Bahnstrecke Hamburg-Sylt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Westerland (dpa) - Reisende von und nach Sylt brauchen ausgerechnet an diesem sommerlichen Wochenende viel Geduld. Wegen beschädigter Schienen kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Westerland zu erheblichen Verspätungen und Zugausfällen, wie die Bahn am Samstag mitteilte. Laut der Internetseite der Deutschen Bahn fallen am Samstag neun Regionalexpress-Züge aus, am Sonntag zehn. Betroffen sind aber auch die Autozüge, wie eine Sprecherin des privaten Anbieters RCD sagte.

In Westerland mussten Reisende am Samstagvormittag bis zu vier Stunden Wartezeit in Kauf nehmen. In Niebüll habe es dagegen keine größeren Wartezeiten gegeben, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Zwischen Bredstedt und Morsum auf Sylt seien die Züge an mehreren Stellen gezwungen, das Tempo auf maximal 20 Stundenkilometer zu drosseln. Bei Messungen sei festgestellt worden, dass mehrere Schienenteile ausgewechselt werden müssten. Zur Ursache der Beschädigungen konnte der Sprecher keine Angaben machen. Die Behinderungen sollen über das Wochenende hinaus andauern. Sylt ist sonst nur per Fähre vom dänischen Rømø aus oder per Flugzeug zu erreichen.