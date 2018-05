Staatssekretär Ferlemann optimistisch für Sylt-Verbindung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel/Berlin (dpa/lno) - Der Bund wird nach Einschätzung von Staatssekretär Enak Ferlemann den zweigleisigen Ausbau der Pannen-Strecke Hamburg-Sylt voraussichtlich als "vordringlichen Bedarf" einstufen. "Ich kenne keinen Abschnitt bundesweit, wo wir so ein Desaster auf der Schiene haben - das ist unerträglich", sagte Ferlemann, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium in Berlin, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Bis Ende September werde der Antrag aus Schleswig-Holstein beurteilt. "Die Tendenz von uns ist, dass das positiv bewertet wird." Aber man müsse das Verfahren abwarten. "Wir haben zum Bundesverkehrswegeplan noch nicht alle neuen Projekte bewerten können", sagte Ferlemann.

Entscheidend sei die Wirtschaftlichkeit der Strecke. Wenn dieses Kriterium anerkannt werde, "rücken die Projekte automatisch in die höchste Prioritätenliste, den sogenannten vordringlichen Bedarf, auf". Da die Zahl der Fahrgäste wegen der vielen Pendler zwischen Festland und Sylt und die Zahl der der Touristen in die Höhe geschnellt sei, sehe man das Projekt beim Bund anders als früher.

In dem Antrag geht es um den zweigleisigen Ausbau der bisher eingleisigen Strecke zwischen Niebüll und Klanxbüll im Kreis Nordfriesland. Diese Strecke ist etwa 14 Kilometer lang und gilt als Hauptgrund, warum es im Zugverkehr zwischen Hamburg und Sylt oft zu Verspätungen kommt.

Sollte der Bund die Strecke in den Bundesverkehrswegeplan als "vordringlichen Bedarf" aufnehmen, könnte nach Einschätzung Ferlemanns bei optimalem Verlauf in zehn Jahren die Zweigleisigkeit auf dem Streckenabschnitt realisiert werden. Als schnellere Zwischenlösung sei eine Verlängerung der bisherigen einen Kilometer langen Überholspur der Strecke im Gespräch. Dies wäre etwa in drei bis vier Jahren machbar, sagte Ferlemann. Bisher müssten Züge warten, mit der längeren Überholspur könnten Züge aneinander vorbeifahre.

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz äußerte sich verhalten zur Idee einer solchen Zwischenlösung. "Vielleicht bringt das was", sagte der FDP-Politiker. Er begrüße jede Maßnahme, die zu Verbesserungen führe. Allerdings könne eine Verlängerung der Überholspur keinesfalls ein Ersatz für einen zweigleisigen Ausbau der gesamten Strecke zwischen Klanxbüll und Niebüll sein. Er sei mit Berlin intensiv im Gespräch. "Selbst Herr Scheuer weiß inzwischen, dass auf dieser Strecke nichts so läuft, wie es sollte", sagte er mit Blick auf Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).

Auf der Strecke Hamburg-Westerland fallen sei dem Wochenende zahlreiche Züge im Nahverkehr wegen defekter Gleise aus. Auch im Intercity-Verkehr nach Westerland gibt es Probleme. Bei Messungen auf der Strecke war nach Angaben der Deutschen Bahn festgestellt worden, dass mehrere Schienenteile zwischen Bredstedt auf dem Festland und Morsum auf Sylt beschädigt sind. Die Züge dürfen deshalb an diesen Stellen höchstens Tempo 20 fahren. Mit Schieneschleiffahrzeugen versucht die Bahn, die Gleise wieder zu reparieren. Zudem gibt es Software-Probleme, längere Züge zusammenzukoppeln.

Zu einem zweigleisigen Streckenausbau müsste nach Ansicht Ferlemanns denn auch noch hinzukommen, dass die Bahn mit anderen, zuverlässigeren Zügen fährt.