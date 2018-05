Bahnstrecke nach Sylt: Weiter Zugausfälle und Verspätungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Westerland (dpa/lno) - Zugausfälle und Verspätungen haben auch am Sonntag den Bahnverkehr von und nach Sylt behindert. In Westerland betrug die Wartezeit für Autofahrer am Morgen bis zu zwei Stunden, später nur noch eine Stunde, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. An der Autoverladestation Niebüll laufe der Betrieb dagegen normal.

Bei Messungen auf der Strecke war festgestellt worden, dass mehrere Schienenteile zwischen Bredstedt auf dem Festland und Morsum auf Sylt beschädigt sind. Die Züge dürfen deshalb an diesen Stellen höchstens Tempo 20 fahren. In der Nacht zum Sonntag begann die Bahn mit dem Einsatz einer Schienenschleifmaschine.

Der Zugverkehr wird auch in der kommenden Woche noch gestört sein. Am Montag sollen laut Deutscher Bahn 14 Regionalexpress-Züge ausfallen. Für Sonntag waren zehn Ausfälle angekündigt worden. Normalerweise verkehren rund 30 Personenzüge pro Tag und Richtung.