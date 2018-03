Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Luftaustausch macht das emissionsgeplagte Stuttgarter Neckartor sauberer als in den Vorjahren: An zehn Tagen in diesem Jahr wurde dort bis zum Montag der Feinstaub-Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten. Nach weiteren Angaben der Landesanstalt für Umwelt in Karlsruhe waren es zu diesem Zeitpunkt im vergangenen Jahr 35 Tage - ab dem 36. Tag gilt der jährliche EU-Grenzwert als gerissen. Im Jahr 2016 waren es 26 Tage. Die Expertin der Landesanstalt erläuterte, dass der derzeitige gute Wert der Witterung geschuldet sei. In den Vorjahren sei der Luftaustausch eher gering gewesen.

Die Stadt hat am Sonntag den sechsten Feinstaubalarm in diesem Jahr ausgerufen. Von Montag an mussten Komfortkamine, die nur der Gemütlichkeit dienen, ab 18.00 Uhr aus bleiben. Ab Mitternacht waren Autofahrer aufgerufen, ihren Wagen stehenzulassen.

Feinstaubalarm wird in Stuttgart seit Anfang 2016 immer von Mitte Oktober bis Mitte April ausgerufen, wenn Meteorologen über mehrere Tage einen geringen Luftaustausch voraussagen. Schadstoffe wie Feinstaub oder Stickstoffdioxid können dann nicht abziehen.