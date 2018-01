Erster Feinstaubalarm in diesem Jahr endet am Montag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Der erste Feinstaubalarm des Jahres in Stuttgart endet an diesem Montag. Der Alarm läuft um 24.00 Uhr aus, wie die Stadtverwaltung am Sonntag mitteilte. Der Deutsche Wetterdienst rechne von Dienstag an mit stürmischem Wetter und Regen - dadurch werden niedrigen Feinstaubwerte erwartet. Der Alarm galt seit vergangenem Montag. Er wird ausgerufen, wenn Meteorologen über mehrere Tage einen geringen Luftaustausch im Stuttgarter Talkessel voraussagen. Schadstoffe wie Feinstaub oder Stickstoffdioxid können dann nicht abziehen. Autofahrer sind dann gebeten, auf Busse, Bahnen oder Fahrräder umzusteigen. Die Feinstaubbelastung lag in den zurückliegenden Tagen vor allem an der viel befahrenen Innenstadtkreuzung Am Neckartor immer unter dem erlaubten EU-Grenzwert.