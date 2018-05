Auto schleudert in Fluss: Verletzter Fahrer flüchtet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Steinen (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist in Steinen (Kreis Lörrach) von den Straße abgekommen, in einem Fluss gelandet und verletzt getürmt. Nach dem Unfall am Sonntag tauchte der 29-Jährige wegen seiner leichten Verletzungen aber im Krankenhaus auf - und wurde der Polizei gemeldet, wie das Präsidium Freiburg am Montag mitteilte. Der Mann war demnach laut Zeugenberichten mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache von einer Straße abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und war dann in einem Fluss gelandet. Der Fahrer kletterte aus dem Auto, lief zur Straße zurück und wurde von einem anderen Auto mitgenommen. Zeugen riefen die Polizei. Die Feuerwehr zog das Auto aus dem Fluss. Die Polizei ermittelt gegen nun wegen Unfallflucht.