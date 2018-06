Vier Verletzte nach Unfall auf A71

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schillingstedt (dpa/th) - Bei einem Auffahrunfall auf der A71 bei Schillingstedt (Kreis Sömmerda) sind vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Lasters wollte am Freitagnachmittag gerade Reifenteile von der Fahrbahn räumen, als drei nachfolgende Autos zusammenkrachten, wie die Autobahnpolizei am Samstag mitteilte. Die drei waren auf der Überholspur Richtung Sangerhausen unterwegs. Während zwei Autos noch rechtzeitig abbremsen konnten, sah dies ein 41 Jahre alter Fahrer zu spät. Er prallte auf das vor ihm fahrende Auto, das in die Mittelleitplanke schleuderte und auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Das Auto des 41-Jährigen überschlug sich. Er wurde - wie auch eine Frau aus einem anderen Auto - schwer verletzt.