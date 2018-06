Fliegerbombe: Hauptbahnhof vorübergehend gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Recklinghausen (dpa/lnw) - Die Entschärfung einer Fliegerbombe am Recklinghausener Hauptbahnhof hat am Mittwoch zu Einschränkungen im Zugverkehr geführt. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurde der Bahnhof nach dem Fund des Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg am Nachmittag komplett abgesperrt. Betroffen waren eine S-Bahnlinie und zwei Regionalbahnen, die während der Entschärfung an Haltestellen vor dem Hauptbahnhof warten mussten. Der Fernverkehr musste teilweise umgeleitet werden. Zwei Züge fielen aus. Am frühen Abend war die Bombe nach Angaben eines Sprechers entschärft, der Bahnhof wurde danach wieder freigegeben.