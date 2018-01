80 km/h zu schnell: Polizei stoppt illegales Autorennen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rosenheim (dpa/lby) - Die Polizei hat in Rosenheim zwei Raser gefasst. Laut Polizeiangaben vom Dienstag hatten sich die Männer an einer Ampel ein wildes Rennen geliefert: Statt der erlaubten 50 Stundenkilometer beschleunigten die beiden Tiroler ihre Autos auf bis zu 130 km/h. Die Beamten beschlagnahmten sofort die Führerscheine der Fahrer. Die Männer müssen sich seit Sonntagabend wegen des Straftatbestands "Verbotene Kraftfahrzeugrennen" (StGB §315d) verantworten, der vergangenes Jahr in Kraft trat: Rasern, die an illegalen Autorennen teilnehmen, droht seitdem eine Geldbuße oder einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren.