Niedersachsen steuert begleitetes Fahren mit 16 an

Hannover (dpa/lni) - Schon 16-Jährige könnten demnächst am Steuer eines Autos sitzen. Der Landtag in Hannover beschäftigt sich mit einer entsprechenden Herabsetzung der Altersgrenze für das begleitete Fahren. Auf Antrag der Fraktionen von SPD und CDU wird es am Freitag in erster Beratung um das begleitete Fahren ab 16 gehen. "Trotz erfolgreicher Einführung nehmen noch zu wenige Fahranfänger am Begleiteten Fahren ab 17 teil", heißt es zur Begründung.

Niedersachsen war 2004 Vorreiter: Seitdem dürfen 17-Jährige dort in Begleitung ihrer Eltern Auto fahren, ehe sie mit 18 alleine unterwegs sind. Das Modellprojekt war so erfolgreich, dass das begleitete Fahren mit 17 seit 2008 bundesweit möglich ist. So habe sich das Unfallrisiko von Fahranfängern bundesweit um etwa 20 Prozent verringert, begründen die beiden Fraktionen ihren Antrag.

Wegen der Altersgrenze von 17 in der entsprechenden Führerscheinrichtlinie sei ein gemeinsames Vorgehen auf europäischer, Landes- und Bundesebene notwendig, heißt es im Antrag von SPD und CDU. Schleswig-Holstein und Brandenburg unterstützen die Initiative.