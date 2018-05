Keine Vollsperrung wegen Bauarbeiten auf der A1

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Oldesloe (dpa/lno) - Die Behebung der Hitzeschäden an der A1 zwischen Bad Oldesloe und dem Autobahnkreuz Bargteheide (Kreis Stormarn) beginnt bereits am Mittwochmorgen. Wie der Landebetrieb für Straßenbau und Verkehr am Dienstag weiter ankündigte, sollen beide Richtungsfahrbahnen offen bleiben. Hitzeschäden an den in die Jahre gekommenen Betonplatten machen die Arbeiten erforderlich. Sie sollen etwa eine Woche dauern. "Wir sind sehr froh, dass wir so schnell eine Lösung mit der ausführenden Baufirma gefunden haben, die diese Ad-hoc-Maßnahmen umsetzt und dass wir die Fahrbahn in Richtung Hamburg aufrechterhalten können", sagte der Direktor des Landesbetriebs, Torsten Conradt.

Verkehrsminister Bernd Buchholz dankte dem Landesbetrieb und der Baufirma für die rasche Reaktion. "Damit verhindern wir eine Vollsperrung, verkürzen in erheblichem Maß die Bauzeit und sorgen auf der stark befahrenen Strecke zumindest für ein kleines Stück Entspannung", sagte der FDP-Politiker. "Denn anders als bei einer Verlagerung des gesamten Verkehrs auf die Richtungsfahrbahn nach Norden bleiben nun beide Fahrbahnen - in Richtung Norden und in Richtung Süden - für den Verkehr offen." Die Fahrbahn Richtung Norden sei von den Bauarbeiten völlig unberührt.

Die A1 ist nach Angaben des Landesbetriebs in dem betroffenen Bereich eine der meistbefahrenen Straßen in Schleswig-Holstein. Pro Tag nutzten im Schnitt 70 000 Fahrzeuge die Autobahn in diesem Abschnitt.