Ausrede von betrunkenem Unfallfahrer: Ich bin Sommelier

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pfaffen-Schwabenheim (dpa/lrs) - Ein betrunkener Autofahrer in Pfaffen-Schwabenheim (Landkreis Bad Kreuznach) hat der Polizei eine kreative Erklärung für einen Verkehrsunfall geliefert. Der 45 Jahre alte Mann aus Essen (NRW) entschuldigte sein Missgeschick und seinen Atemalkoholwert von 1,3 Promille bei einer Kontrolle am Dienstagabend damit, dass er Sommelier, also ein Weinkellner, sei. Er habe nichts getrunken, sondern alle Getränke wieder ausgespuckt. Nun erwartet den Mann ein Strafverfahren.

Zuvor war der Mann mit seinem Auto ungebremst mit einem am Straßenrand geparkten Wagen kollidiert. Beide Fahrzeuge wurden zwar massiv beschädigt. Der Unfallfahrer blieb unverletzt.