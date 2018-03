Wasserrohrbruch führt zu Straßensperrung in Osnabrück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Wegen eines Wasserrohrbruchs musste in Osnabrück eine Straße gesperrt werden. Der Polizei zufolge wurde der Rohrbruch am frühen Mittwochmorgen im Stadtteil Schinkel festgestellt. Wegen der Reparaturarbeiten an Straße und Gehweg musste der Straßenabschnitt zwischen der Tanneburgstraße und der Mittelburgstraße voll gesperrt werden. Wann die Straße wieder freigegeben werden kann, war laut Polizeiangaben noch unklar.