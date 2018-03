Verkehrskontrolle: Polizei erwischt volltrunkenen Autofahrer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oelsnitz/Erzgebirge (dpa/sn) - In Oelsnitz im Erzgebirge hat ein Autofahrer mächtig einen über den Durst getrunken. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stellten die Beamten am Vortag im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei dem 64-Jährigen einen Alkoholgeruch fest. Der Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 4,76 Promille. Der Mann wurde anschließend zur Blutentnahme mitgenommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.