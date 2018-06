Mängel an Bremse und Stoßdämpfer: Polizei stoppt Reisebus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Montabaur (dpa/lrs) - Wegen erheblicher Mängel etwa an den Bremsen hat die Polizei auf der Autobahn 3 bei Montabaur einen Reisebus aus dem Verkehr gezogen. Bei einem Test des TÜV Heiligenroth seien Probleme bei den Bremsen, der Auspuffanlage und dem Stoßdämpfer gefunden worden, teilte die Autobahnpolizei am Sonntagabend mit. Zudem hätten die beiden Busfahrer ihre Ruhezeiten nicht eingehalten. Wegen der Verstöße erstattete die Polizei Anzeigen gegen die beiden Fahrer und den Fahrzeughalter. Die Busgelder dürften laut Mitteilung einige Tausend Euro betragen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte der Polizei am Freitag den nicht verkehrssicher wirkenden Bus gemeldet.