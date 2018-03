Grippewelle bei Lokführern: Züge in Mittelhessen fallen aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gießen (dpa/lhe) - Zahlreiche Krankheitsfälle bei den Lokführern der Deutschen Bahn (DB) am Standort Gießen führen zu Zugausfällen in Mittelhessen. "Wir kämpfen aktuell um jeden Zug, der fahren kann und versuchen weiter, kurzfristig Triebfahrzeugführer an Ruhetagen oder in anderen Einsatzstellen zur Unterstützung anzusprechen", sagte ein Sprecher der DB Regio Mitte. Betroffen sei insbesondere die Regionalbahnlinie 49 von Gießen nach Hanau.

Laut der Bahn liegen die mehrtägigen Ausfälle durch Krankheit derzeit mehr als doppelt so hoch wie im Jahresdurchschnitt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei wegen langer Fahrzeiten oft keine Alternative. Daher würden Fahrgäste auf nachfolgende Züge verwiesen.

Auch die S-Bahn Rhein-Main habe mit der Grippewelle zu kämpfen. Man könne vereinzelte Zugausfälle in den kommenden Tagen nicht ausschließen. Bisher habe man sie aber durch Schichttausch und Urlaubsverzicht vermeiden können.