18-jähriger fährt mit Auto betrunken in Teich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Marienberg (dpa/sn) - Nach reichlich Alkoholkonsum hat ein 18 Jahre alter Autofahrer am Weihnachtsmorgen in Marienberg (Erzgebirge) den Überblick verloren und ist in einen Löschteich gefahren. Ein Test ergab später einen Wert von 1,16 Promille, gab die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag bekannt. Der Fahranfänger konnte sich noch selbst aus seiner misslichen Lage befreien. Der Schaden am Auto wurde auf etwa 1700 Euro geschätzt.