Rheinland-Pfalz geht mit Digitalisierung gegen Staus vor

Mainz (dpa/lrs) - Wer in Rheinland-Pfalz künftig über Land- und Kreisstraßen fährt, soll bald nicht mehr von Tagesbaustellen und kurzzeitigen Sperrungen überrascht werden. Das Land hat eine Initiative zur Digitalisierung von Baustellen aller Straßen - von der Kreisstraße bis zur Autobahn - gestartet, wie Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Montag in Mainz sagte. "Viele Daten lagen bisher nicht in digital einheitlicher Form vor", sagte Wissing über das Projekt "BaustellenInfo digital RP".

Wo und wann es zu Sperrungen kommt, soll in einer zentralen Datenbank gebündelt und für Autofahrer aufbereitet werden. Die Daten sollen ab 2019 in Echtzeit mit dem Mobilitäts Daten Marktplatz (MDM) des Bundes geteilt werden, den auch Hersteller von Navigationsgeräten nutzen. "Die Qualität eines Angebots steht und fällt damit, auf welche Daten man zugreifen kann", sagte Michael Bültmann, Geschäftsführer der Navigations-App Here. Viele Anbieter setzten zwar auf Echtzeitdaten zu Geschwindigkeit und Standort aus Smartphones, um den Verkehrsfluss zu berechnen. "Bei allen Straßen, die kleiner sind als Autobahnen, besteht aber eine Lücke, die das Angebot jetzt schließt", fasst Bültmann zusammen.

2017 zählte der ADAC über 46 000 km Stau allein auf rheinland-pfälzischen Autobahnen. Zwar befindet sich das Land damit unter dem Bundesdurchschnitt. Die Staulängen nahmen nach einer Berechnung des ADAC allerdings zu. Gerade in den Ferien könne es in Rheinland-Pfalz auf der A61, A3 und A8 eng werden, sagte Fuß.

"Wenn viele Autofahrer kommen und es gibt eine Baustelle, wird es immer eng", sagte Herbert Fuß vom ADAC Mittelrhein. Zwar seien davon vor allem Autobahnen betroffen, aber auch auf kleineren Straßen gebe es Probleme. "Bei hohen Temperaturen kommt der Asphalt hoch oder es gibt Tagesbaustellen, wenn gemäht werden muss. Brücken sind jahrelang vernachlässigt worden und müssen saniert werden", zählte Fuß auf. "Ein gutes Baumanagement ist viel wert".

Das Projekt "BaustellenInfo digital RP" soll nicht nur Baustellen für Autofahrer sichtbar machen, sondern auch Staus und Unfälle verhindern. "Das sind relativ kleine Behörden, die die Koordinierung vornehmen", sagte Wissing. "Es darf nicht passieren, dass eine Umleitung zu einer Umleitung führt".