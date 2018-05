Straßen-Bauarbeiten fordern Geduld der Autofahrer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Autofahrer in Sachsen-Anhalt müssen in der kommenden Woche auf mehreren Streckenabschnitten Geduld mitbringen. Von Montag an können Autofahrer auf der A14 in Richtung Dresden die Anschlussstelle Gröbers nicht mehr nutzen. Grund sind Bauarbeiten, die für das Verlassen der Autobahn einen Umweg bis zur nächsten Anschlussstelle erforderlich machen, teilte das Verkehrsministerium am Sonntag in Magdeburg mit. Die Sperrung soll mindestens eine Woche dauern. Für 230 000 Euro sollen den Angaben zufolge Fahrbahnarbeiten erledigt werden.

Auch entlang der stark befahrenen Bundesstraße 79 in Halberstadt beginnen am Montag umfangreiche Arbeiten. Rund 3,4 Millionen Euro sollen in einen etwa einen Kilometer langen Teil der Ortsdurchfahrt fließen, hieß es. Das Vorhaben sei so komplex, dass ein Ende erst im kommenden Jahr abzusehen sei.

In Stendal komme es für längere Zeit zu Einschränkungen, weil an der L15-Ortsdurchfahrt gebaut werde. Es steht der dritte und letzte Bauabschnitt an, hieß es. Knapp 1,5 Millionen Euro würden in den Straßenausbau sowie in Nebenanlagen und den Leitungsbau fließen. Es gebe je nach Arbeitsstand teils weiträumige Umleitungen.