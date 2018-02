Glätte im Berufsverkehr: Polizei warnt Autofahrer im Norden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Im Norden von Sachsen-Anhalt hat die Polizei am Freitagmorgen vor glatten Straßen im Berufsverkehr gewarnt. Besonders im Jerichower Land und im Bördekreis sei es sehr glatt, sagte ein Sprecher der Polizei in Magdeburg am frühen Morgen. Unfälle habe es bislang keine gegeben. In den anderen Landesteilen hatte es nach Polizei-Angaben in den Morgenstunden zunächst keine Glätte gegeben.