Bauarbeiten: Autofahrer brauchen Geduld auf Bundesstraßen

Magdeburg (dpa/sa) - Weil Teile zweier stark befahrener Bundesstraßen saniert werden müssen, brauchen Autofahrer in Sachsen-Anhalt von Montag an Geduld. Auf der Bundesstraße 1 bei Magdeburg werde ein rund zwei Kilometer langer Abschnitt mit einer neuen Asphaltdecke versehen, teilte das Verkehrsministerium am Samstag in Magdeburg mit. Die Straße ist ein wichtiger Zubringer zur Autobahn 14. Bis voraussichtlich Ende April komme es zu Einschränkungen und möglicherweise auch zu Staus, die A14-Anschlussstelle Magdeburg-Stadtfeld in Richtung Dahlenwarsleben bleibe voll gesperrt, hieß es. Rund 820 000 Euro werden investiert.

Auch auf der B189 nördlich von Stendal gehe es dem alten, abgenutzten Asphalt eines anderthalb Kilometer langen Straßenteils an den Kragen. Zwischen Groß Schwechten und dem Abzweig Peulingen werde der Belag bis 13. April für 600 000 Euro erneuert.