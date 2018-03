Radfahrer von Lieferwagen erfasst: Tot

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lüdinghausen (dpa/lnw) - Ein 65 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Lüdinghausen (Kreis Coesfeld) von einem Lieferwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Er habe den Wagen am frühen Montagabend an der Einmündung einer Landstraße in die B235 übersehen, teilte die Polizei mit. Der 65-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Landstraße und die Bundesstraße waren während der Unfallaufnahme etwa drei Stunden lang gesperrt.