Reisebus in desolatem Zustand gestoppt

Limburg (dpa/lhe) - Wegen dem desolaten Zustand ihres Reisebusses hat die Polizei auf der Autobahn 3 bei Limburg eine Ausflugsgruppe gestoppt. Zudem sei festgestellt worden, dass der Busfahrer keinen Führerschein gehabt habe, teilte die Polizei in Wiesbaden am Mittwoch mit. Bei dem Bus war die Hauptuntersuchung überfällig. Zudem hatte er defekte Bremsen und beschädigte Sicherheitsgurte, auch die Beleuchtung funktionierte nicht einwandfrei. In Begleitung der Polizei wurde der Bus am Dienstag von einem anderen Fahrer nach Limburg gebracht. Die Reisegruppe besichtigte die Domstadt und fuhr mit der Bahn nach Hause.