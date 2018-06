Mit Tempo 206 auf der Bundesstraße

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Langenfeld (dpa/lby) - Mit Tempo 206 bei erlaubten 100 ist ein Autofahrer in Mittelfranken der Polizei aufgefallen. Die Beamten erwischten den Mann nach eigenen Angaben von Montag auf der Bundesstraße 8 bei Langenfeld (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim), wo sie am Freitagnachmittag die Geschwindigkeit kontrollierten. Ein zweiter Autofahrer war an derselben Stelle mit Tempo 198 unterwegs. Beide erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 1200 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.