Auto prallt gegen Baum: Fahrer tot

Ladbergen (dpa/lnw) - In Ladbergen (Kreis Steinfurt) ist ein Mann mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Das Auto sei am Montag aus bislang unbekannten Gründen auf der Landstraße von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei Steinfurt mit. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Seine drei Mitfahrer wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.