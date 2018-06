Schwerer Motorradunfall bei Krakow am See

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Krakow am See (dpa/lmv) - Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer und dessen zwei Jahre jüngere Beifahrerin sind bei einem Unfall in Krakow am See im Landkreis Rostock schwer verletzt worden. Ein 81 Jahre alter Autofahrer habe das Motorrad der beiden am Sonntagmittag beim Abbiegen übersehen, teilte die Polizei mit. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich der 58-Jährige und die 56-Jährige schwer Verletzungen zuzogen. Ein Krankenwagen brachte die beiden in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt.