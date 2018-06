Finanzierung für Fahrradparkhaus gesichert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Königs Wusterhausen (dpa/bb) - Die Finanzierung für den Bau eines Fahrradparkhauses am Bahnhof von Königs Wusterhausen ist gesichert. Das Land Brandenburg übernehme rund 1,8 Millionen Euro der Gesamtkosten in Höhe von etwa drei Millionen Euro, teilte das Verkehrsministerium am Montag in Potsdam mit. Eine Sprecherin der Stadt südöstlich von Berlin erklärte, der Bau könne im Mai 2019 beginnen und werde etwa ein halbes Jahr in Anspruch nehmen.

Das Fahrradparkhaus soll in der Nähe des alten Wasserturms errichtet werden. Es ist Teil eines größeren Umbauvorhabens für das gesamte Bahnhofsareal. Das zweigeschossige Gebäude soll über 600 Fahrrädern Platz bieten und neben einer Reparaturstation auch Ladestellen für E-Bikes enthalten. Für die Sicherheit sind ein elektronisches Zugangssystem und Videokameras geplant.