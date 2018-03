Erneut illegales Rennen: Polizei stoppt zwei Autofahrer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Zwei Autofahrer haben sich in Köln vor den Augen ziviler Fahnder ein illegales Autorennen geliefert. Die beiden 25 und 19 Jahre alten Männer seien den Beamten am Montagabend mit heulenden Motoren auf einer Straße im Stadtteil Mülheim entgegen gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Fahnder hätten sofort gewendet und sie verfolgt. Bei ihrem Rennen wurden die beiden Männer den Angaben zufolge noch geblitzt, bevor sie von den Polizisten gestoppt wurden. Sie stellten beide Wagen und die Führerscheine sicher. Das Verkehrskommissariat ermittelt. In Köln gab es in den vergangenen Jahren mehrere Aufsehen erregende Fälle von Autorennen.