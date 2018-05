Staus auf dem Weg in den Süden: erste Heimkehrer erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Auf dem Weg in die zweite Woche der Pfingstferien haben Autofahrer auf Bayerns Fernstraßen wieder Geduld gebraucht. "Es wird langsam voll", sagte eine Polizeisprecherin am frühen Samstagmittag in Rosenheim. Auf der Autobahn 8 von München Richtung Salzburg stauten sich nach Angaben des ADAC die Fahrzeuge auf einer Strecke von mehr als zehn Kilometern. Teilweise ging es nur stockend voran. Auch auf der Brennerautobahn in Richtung Italien gab es immer wieder Staus und stockenden Verkehr.

Am Sonntag werden viele Tagesausflügler unterwegs sein, wie eine Sprecherin des Automobilclubs sagte. Am Abend könnte es deswegen zu Verkehrsbehinderungen mit Fahrzeugen kommen, die von den Bergen nach Norden fahren, weil auch erste Urlauber aus den Ferien zurückkehrten. "Es wird aber nicht die große Reisewelle", so die Sprecherin.