Straßenmeistereien haben noch genug Streusalz auf Lager

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der erneute Einbruch des Winters in den vergangenen Tagen hat die Autobahn- und Straßenmeistereien nicht unvorbereitet getroffen. "Wir haben in dieser Wintersaison bislang gut 95 000 Tonnen Streusalz auf die Straßen gebracht", sagte Heike Haltermann, Sprecherin der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover. Im gleichen Zeitraum des Winters 2016/2017 waren es gut 90 000 Tonnen, in der ganzen Saison knapp 96 000.

"Wir sind auch in diesem Winter Mitte Oktober gut gerüstet und vorbereitet in den Winterdienst gestartet", so Haltermann weiter. In mehr als 110 Streugutlagern in Niedersachsen stünden Lagerkapazitäten für rund 150 000 Tonnen Streusalz zur Verfügung. "In jeder Wintersaison gilt: Sobald im laufenden Betrieb der Bestand 80 Prozent der Lagerkapazität unterschreitet, wird Salz nachbestellt", erklärte die Sprecherin. Engpässe seien nicht zu erwarten.

Im Winter 2015/2016 wurden 130 000 Tonnen verbraucht. Wegen der milderen Winter wurde zuletzt weniger Salz gestreut als eingelagert wurde. So waren in den Wintern 2009/2010 und 2010/2011 noch knapp 200 000 Tonnen auf den Straßen verteilt worden. 2013/2014 waren es dagegen nur 70 000 Tonnen. Insgesamt stehen rund 1400 Mitarbeiter und mehr als 600 Winterdienstfahrzeuge für den Wintereinsatz bereit.