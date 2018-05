Land: Zahl der A2-Unfälle mit optimierten Baustellen senken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Um die hohe Unfallzahl auf der Autobahn 2 vor allem an Baustellen zu verringern, will Niedersachsen die Arbeiten beschleunigen und wo möglich keine Fahrstreifen mehr sperren. Die Arbeiten sollen jeweils an einen Generalunternehmer vergeben werden, der für eine beschleunigte Fertigstellung eine Zusatzvergütung erhält, kündigte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) am Donnerstag an. Im Gegenzug drohen Vertragsstrafen, wenn die Bauarbeiten sich verzögern. Eine Untersuchung von A2-Baustellen hat ergeben, dass es insbesondere vor Baustellen kracht, wo die Zahl der Fahrstreifen reduziert wird und deshalb der Verkehr stockt.