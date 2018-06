Zugmaschinen ausgetauscht: Elbtunnel wieder frei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach der stundenlangen Blockade durch zwei Schwerlasttransporter ist der Hamburger Elbtunnel nun wieder frei. Die beiden Sattelzüge, die sich festgefahren hatten, konnten den Tunnel inzwischen verlassen. Die jeweils mit einem großen Windradflügel beladenen Sattelschlepper hatten am Mittwoch durch den Tunnel fahren wollen. Weil sie mit ihrer Ladung jedoch die zulässige Höhe von vier Metern deutlich überschritten, konnten die Fahrer weder vor- noch zurückfahren. In der Nacht zum Donnerstag konnte die verantwortliche Spedition dann die Zugmaschinen austauschen und die Transporter konnten ihre Fahrt fortsetzen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. In der Zwischenzeit gab es in Hamburg kilometerlange Staus.