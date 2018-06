Radfahrerin weicht Hund aus: lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Eine 43-jährige Radfahrerin ist am Sonntagabend in Hamburg-St. Pauli bei dem Versuch, einer plötzlich über die Straße flitzenden französischen Bulldogge auszuweichen, gestürzt und lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Das Tier sei seinem Herrchen gefolgt, der die Seitenstraße der Reeperbahn bereits überquert hatte, teilte die Polizei am Montag mit.