Bauarbeiten in zweiter Elbtunnelröhre bremsen Autofahrer aus

Hamburg (dpa/lno) - Wegen Bauarbeiten in der zweiten Elbtunnelröhre brauchen Autofahrer in den nächsten Tagen viel Geduld. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer bleibt die zweite Röhre von Montagabend (20.00 Uhr) für fast drei Wochen wegen umfangreicher Erneuerungsmaßnahmen an der Fahrbahn gesperrt. Erst am 28. Juni sollen in den frühen Morgenstunden wieder alle Tunnelröhren befahrbar sein. Bis dahin bleiben je Fahrtrichtung drei Spuren der A7 frei. Wie schon während der jüngst abgeschlossenen Bauarbeiten in der vierten Tunnelröhre rechnet der Landesbetrieb mit erheblichen Verzögerungen. Die A1 sei jedoch als Alternativroute in der Zeit der Baumaßnahmen frei befahrbar.