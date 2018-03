Autofahrer mit Tempo 205 auf Landstraße unterwegs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sömmerda (dpa/th) - Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt ist ein Autofahrer auf einer Landstraße in der Nähe von Weimar unterwegs gewesen: 205 Stundenkilometer wurden bei einer Polizeikontrolle am Mittwochmorgen bei dem Wagen zwischen Kleinbrembach und Großbrembach (Landkreis Sömmerda) gemessen, wie die Polizei miteilte. Erlaubt ist an dieser Stelle jedoch nur Tempo 100. Dem Fahrer drohen nun drei Monate Fahrverbot, 600 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg. Bei der Kontrolle an der Landstraße hatten 32 Autofahrer die Höchstgeschwindigkeit überschritten.