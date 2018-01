Verkehrsgerichtstag in Goslar endet mit Empfehlungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Goslar (dpa/lni) - Mit Empfehlungen an den Gesetzgeber geht heute der 56. Deutsche Verkehrsgerichtstag in Goslar zu Ende. Die Experten haben in den vergangenen Tagen unter anderem über den Nutzen höherer Bußgelder für die Verkehrssicherheit und eine neue Fassung des Unfallflucht-Paragrafen im Strafgesetzbuch beraten. Zu den weiteren Themen zählten Cannabis am Steuer, rechtliche Fragen des automatisierten Fahrens und überhöhte Gebühren, die deutsche Autofahrer nach kleineren Verkehrsverstößen im Ausland an private Inkassobüros zahlen sollen. Am Verkehrsgerichtstag nehmen mehr als 1800 Verkehrsexperten aus Justiz, Ministerien und Behörden sowie aus Unternehmen, Verkehrsclubs und Verbänden teil.