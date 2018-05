Zugstrecke nach Unfall gesperrt: Kuh und Kälber getötet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach/Fulda (dpa) - Ein Zug ist am Sonntagmorgen auf der Bahnstrecke zwischen Eisenach und Fulda in eine Herde Rinder gefahren. Vier Tiere verendeten bei dem Unfall auf einer der wichtigen Bahnstrecken Thüringens, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In der mit sechs Reisenden und dem Lokführer besetzten Regionalbahn wurde niemand verletzt. Die Strecke musste für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Auch ICE-Züge der Deutschen Bahn waren davon betroffen. Am Vormittag war die Strecke wieder freigegeben. Noch sei aber mit Verspätungen zu rechnen, hieß es bei der Bahn.

Wie die Rinder überhaupt auf die Gleise nahe Herleshausen im hessischen Werra-Meißner-Kreis gelangen konnten, müsse nun ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatt der MDR Thüringen im Internet berichtet.