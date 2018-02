Fluchtversuch zu dritt auf dem Roller

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda (dpa/lhe) - Zu dritt auf einem Motorroller haben Jugendliche in Fulda am Montagabend versucht vor der Polizei zu fliehen. Sie lieferten sich eine Verfolgungsjagd mit mehreren Streifen, wie die Beamten am frühen Dienstagmorgen mitteilten. Anschließend hätten die zwischen 14 und 17 Jahre alten Jugendlichen noch versucht, zu Fuß zu entkommen.

Der Fahrer war ohne Führerschein zu schnell gefahren, außerdem bestand der Verdacht, dass er Alkohol und Drogen konsumiert hatte. Gegen ihn und einen Mitfahrer wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Alle drei wurden im Anschluss an ihre Angehörigen übergeben.