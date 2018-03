Wegen Dom-Römer-Baustelle: Zwei U-Bahn-Linien gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der Frankfurter Innenstadt sind am Freitag zwei U-Bahn-Linien teilweise eingestellt worden. Die U4 und die U5 können seit etwa 9.00 nicht mehr an der Station Dom-Römer vorbeifahren, wie eine Sprecherin der Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF) der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Linien enden von der einen Seite an der Konstabler Wache und von der anderen Seite am Hauptbahnhof.

Ursache ist die Baustelle an der Station Dom-Römer, die derzeit umgebaut wird. Wegen der Bauarbeiten wird die Haltestelle bereits seit längerem nicht angefahren, die Züge fuhren durch ohne anzuhalten. Am Freitag habe sich jedoch eine "akute Situation" ergeben, erklärte die Sprecherin. Teile der Decke müssten abgesichert werden. Deshalb könnten die Züge nicht an der Baustelle vorbeifahren.

Die Fahrgäste müssen auf S-Bahnen oder Straßenbahnen und Busse ausweichen. Wie lange die Störung dauert, war am laut VGF am Freitagmorgen noch nicht abzusehen.