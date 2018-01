Thüringen hat nach MV die wenigsten Verkehrsstaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Erfurt (dpa/th) - Thüringen ist nach Mecklenburg-Vorpommern das Bundesland mit den wenigsten Verkehrsstaus. Wie der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) Hessen-Thüringen in Frankfurt am Dienstag im Staureport 2017 mitteilte, nahm die Anzahl der Staumeldungen verglichen mit 2016 dennoch von 2751 auf 3364 zu. Das entsprach 6296 Staukilometern (2016: 5133 Kilometer) sowie 2475 Stunden (2016: 2428 Stunden), die Autofahrer in Thüringen im Stau zubringen mussten. Zum Vergleich: Bei Autofahrer in Hessen waren es 37 565 Stunden. Gründe für den Anstieg seien die gute Konjunktur und die wachsende Bedeutung Deutschlands als Urlaubsziel, hieß es.

Die drei Strecken mit den meisten Staus waren die Autobahn A9 Halle/Leipzig nach Nürnberg zwischen Hermsdorfer Kreuz und Anschluss Hermsdorf sowie zwischen Bad Klosterlausnitz und Hermsdorfer Kreuz und die A71 zwischen Arnstadt-Süd und Ilmenau-Ost in beiden Richtungen.

Dass Thüringen verglichen mit anderen Bundesländern weniger staubelastet ist liegt laut ADAC vor allem am guten Zustand der Autobahnen, die nach der Wiedervereinigung neu gebaut oder komplett saniert wurden.

Die drei staureichsten Bundesländer waren 2017 Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Deutschlandweit die staureichsten Monate waren Mai, Juni und September, der staureichste Wochentag der Donnerstag.