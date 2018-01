Blockabfertigung für Lkw in Tirol: Rückstau erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rosenheim/Innsbruck (dpa/lby) - Die Behörden in Tirol haben für heute erneut Blockabfertigungen für Lastwagen angekündigt. Der Transitverkehr soll bei mehr als 250 Lkw pro Stunde ausgebremst und gegebenenfalls an der Grenze gestoppt werden, wie die Polizei in Rosenheim mitteilte. Die Beamten erwarten große Verkehrsbehinderungen auf der bayerischen Seite der Inntalautobahn A93. Auch die Autobahn 8 in Richtung Salzburg und München könnte demnach vom Rückstau betroffen sein.

Mit der Blockabfertigung will die Tiroler Landesregierung nach dem Feiertag am Samstag und dem Sonntagsfahrverbot für Lkw Staus im Großraum Innsbruck und in Richtung Brenner verhindern. Eigentlich hatte die Europäische Union am Montag mit den Verkehrsministern aus Deutschland, Österreich und Italien in München über Lösungen für die Verkehrslage in der Region beraten wollen. Der sogenannte Brenner-Gipfel wurde aber verschoben.