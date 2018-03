Grippewelle erfasst Busfahrer und Lokführer: Ausfälle in NRW

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Grippewelle hat in Nordrhein-Westfalen zu Bus- und Bahnausfällen geführt. Auf dem Höhepunkt seien bis zu 200 der rund 1500 Fahrer in Düsseldorf krank gemeldet gewesen, sagte ein Sprecher der Rheinbahn am Dienstag. Vereinzelt hätten daher Fahrten gestrichen werden müssen. Die Krankenquote nehme aber bereits wieder ab. Mehrere Medien hatten zuvor über den Engpass bei der Rheinbahn berichtet.

Auch in Dortmund und Essen fielen Fahrten aus. Der Krankenstand bei den Dortmunder Fahrern sei in den vergangenen Wochen durch die Grippe- und Erkältungswelle annähernd doppelt so hoch gewesen wie üblich, sagte eine Sprecherin der Stadtwerke.

Auch in Köln seien in den vergangenen Tagen sehr viele Fahrer krank gewesen, erklärte ein Sprecher der Verkehrs-Betriebe. Auch die Deutsche Bahn berichtete von Zug- und S-Bahn-Ausfällen vor allem in und um die Rheinmetropole. Allerdings seien auch NRW-weit einzelne Fahrten ausgefallen. "Die Lage ist nach wie vor sehr angespannt - aber komplette Linien sind nicht lahmgelegt", sagte ein Sprecher.

Die Zahl der neu gemeldeten Grippefälle in NRW war in der vergangenen Woche wider Erwarten noch einmal um mehrere 100 Fälle auf mehr als 6400 gestiegen.