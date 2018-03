Bikes werden in Sachsen immer beliebter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Motorradfahren wird immer beliebter. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamt ist die Zahl der Bikes auf Sachsens Straßen allein von 2015 bis 2017 von mehr als 159 200 um etwa 9000 auf fast 168 200 gestiegen. Allein in Dresden sind es rund 14 000 Motorräder, in Leipzig 12 800, in Chemnitz etwa 7600. Im Frühjahr kehren viele von ihnen auf die Straßen zurück. Der Lärm von Motorrädern werde vergleichsweise deutlich wahrgenommen, heißt es im Verkehrsministerium. Das könne an der Auspuffanlage oder auch an der Fahrweise der Biker liegen. Es hatte Maßnahmen gegen den Motorradlärm getestet.