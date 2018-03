Lkw-Unfälle auf Autobahnen: Experten diskutieren Maßnahmen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Lastwagen sind an fast jedem zweiten Unfall auf Autobahnen in Sachsen-Anhalt beteiligt - häufig als Verursacher. Experten beraten heute in Dessau über Maßnahmen, um die Zahl der Lkw-Unfälle zu senken. Möglich seien zum Beispiel technische Systeme, die die Fahrzeuge sicherer machten, teilte das Verkehrsministerium vorab mit. Bei dem runden Tisch in Dessau soll es vor allem um die neuesten Erkenntnisse der Lkw-Unfallforschung gehen. Neben Unfallforschern und Sicherheitsexperten sind auch Autobahnpolizisten und Spediteure vertreten.

Lastwagen waren 2016 an 14,4 Prozent aller Unfälle in Sachsen-Anhalt beteiligt. Auf Autobahnen betrug der Anteil der Lkw-Beteiligung allerdings 42,7 Prozent. Bei fast drei Viertel der Unfälle war der Lastwagenfahrer der Verursacher. Die Zahl der Lkw-Unfälle auf Autobahnen stieg von 2012 bis 2016 von 1764 auf 2026. 2016 kamen bei diesen Unfällen 13 Menschen ums Leben. Unfälle mit Lastwagen verlaufen häufig besonders schwer.