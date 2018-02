Motor-Ausfall und Blasenbildung: Auto brennt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Erst fiel der Motor aus, dann bildeten sich Blasen auf der Motorhaube - an einer roten Ampel in Braunschweig stieg eine Autofahrerin daraufhin lieber schnell aus dem brennenden Fahrzeug aus. Durch den Brand setzte sich das Auto ohne die 37-Jährige in Bewegung, wie die Feuerwehr am Donnerstagabend mitteilte. Es fuhr etwa 25 Meter weit in einen Grünstreifen. Verletzt wurde niemand. Auch die Asphaltfläche vor der roten Ampel stand in Flammen. Warum der Wagen in Brand geriet, war zunächst unklar.