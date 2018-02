A2 bei Bottrop teilweise gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bottrop (dpa/lnw) - Wegen eines Verkehrsunfalls kommt es auf der Autobahn 2 bei Bottrop am Dienstagmorgen zu Einschränkungen. Am Autobahndreieck Bottrop werde der Verkehr Richtung Oberhausen und Duisburg über die einspurige Parallelfahrbahn umgeleitet, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Die Sperrung auf den drei Hauptfahrbahnen sollte bis etwa 8.00 Uhr morgens andauern.

Ein Lkw war am späten Montagabend liegengeblieben. Ein weiterer Lastwagen mit Gefahrgut prallte aus noch ungeklärter Ursache seitlich dagegen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der zweite Lkw hatte Farben, Lacke und Batterien geladen, die sich auf der Fahrbahn verteilten. Eine Gefahr für Menschen und die Umwelt bestand nach Aussage der Polizei nicht. Der Sachschaden beträgt etwa 200 000 Euro.