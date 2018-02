Verkehrskontrolle: Hunderte Verkehrssünder erwischt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einer großflächigen Kontrollaktion sind der Berliner Polizei am vergangenen Wochenende Hunderte Verkehrssünder ins Netz gegangen. Am Wochenende vor dem Karnevals-Rosenmontag hatten es die Bematen vor allem auf Alkohol- und Drogenmissbrauch abgesehen. An 220 stationären und mobilen Kontrollstellen wurden 4820 Autofahrer überprüft, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Bilanz: 45 Fahrzeugführer waren deutlich alkoholisiert, bei 13 von ihnen wurde ein Atemalkoholwert von mehr als 1,1 Promille festgestellt. Der Spitzenwert lag bei 2,02 Promille. Gegen die Missetäter werden Strafverfahren eingeleitet, wie es hieß. 44 Fahrer hatten keinen gültigen Führerschein, 15 Fahrzeuge waren nicht versichert, in 832 Fällen wurden Ordnungswidrigkeiten beanstandet.

60 Autofahrer standen unter Drogenbeeinflussung, sie durften nicht weiterfahren. Die Betroffenen haben nun mit hohen Geldbußen und der Anordnung von Fahrverboten oder dem Entzug der Fahrerlaubnis zu rechnen.

Zwei Fahrer versuchten nach Polizeiangaben, vor der Kontrolle zu flüchten. So wurde in der Nacht zu Samstag kurze Zeit später ein 16-jähriger Fahrer in Kreuzberg festgesetzt. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem wird gegen ihn wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Kennzeichendiebstahls und fehlender Haftpflichtversicherung ermittelt.

In Britz beobachteten Zivilfahnder, wie zwei Autoinsassen in einer Seitenstraße einen Fahrerwechsel vornahmen. Die anschließende Überprüfung ergab, dass der Fahrer keinen Führerschein hatte und der Beifahrer mit Haftbefehl gesucht wurde.