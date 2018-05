Tiergartentunnel: Unfall bei illegalem Autorennen auf Video

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die beiden Autos schießen hintereinander in den Tiergartentunnel, doch dann gerät eines ins Schleudern und prallt seitlich gegen eine Tunnelwand: Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen einen Unfall bei einem illegalen Autorennen in Berlin. Die Staatsanwaltschaft veröffentlichte das Video aus der Nacht auf den 24. April am Freitag beim Kurznachrichtendienst Twitter. Dazu schrieb die Behörde, dass der Fahrer des Unfallfahrzeugs inzwischen über ein Krankenhaus ermittelt werden konnte - er war nach dem Unfall verletzt mit einem Taxi geflüchtet. Den Renngegner konnten die Ermittler allerdings bislang nicht ausfindig machen. Insgesamt seien in Berlin derzeit rund 90 weitere Verfahren wegen verbotener Autorennen anhängig, hieß es weiter.