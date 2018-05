S-Bahn vorübergehend unterbrochen: Sperrung aufgehoben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der S-Bahn-Verkehr auf dem Südring war am Freitagmorgen während der Hauptverkehrszeit für mehrere Stunden unterbrochen. Grund war ein Notarzteinsatz am Bahnhof Tempelhof, wie die S-Bahn per Twitter mitteilte. Betroffen waren die Linien S41, S42, S45, S46 sowie S47 zwischen Südkreuz und Hermannstraße. Es kam zu Verspätungen. Am Vormittag wurde die Sperrung wieder aufgehoben.