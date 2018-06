Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Polizei, Ordnungsämter und BVG wollen in der kommenden Woche in Berlin gemeinsam gegen verkehrswidriges Halten und Parken auf Radwegen, Busspuren und in zweiter Reihe vorgehen. Von Montag bis Freitag seien gezielte Schwerpunktkontrollen geplant, hieß es in einer Mitteilung am Freitag. Damit solle die Verkehrssicherheit gesteigert und für mehr Verständnis und Rücksichtnahme geworben werden.

Für die Kontrollen wurden Straßen ausgesucht, in denen Bus- und Radspuren sowie Radwege besonders häufig zugestellt werden. Bei einer vergleichbaren Aktion im vergangenen Oktober waren in der Hauptstadt fast 6800 Verstöße geahndet worden.

Erst in dieser Woche hatten der Verkehrsclub VCD und die Initiative Clevere Städte zu einer bundesweiten Aktionswoche gegen Falschparker aufgerufen. Teilnehmer sollten etwa Seitenspiegel mit Luftballons markieren oder mit Fahrern sprechen beziehungsweise sie anzeigen. Die Organisatoren fordern mehr Kontrollen - und dass die Verstöße teurer werden. Das Thema Falschparken bewegt die Gemüter schon lange. Der Berliner "Tagesspiegel" veröffentlicht auf seiner Webseite zum Beispiel Leser-Fotos von falsch geparkten Polizei-Autos.